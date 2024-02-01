“لمناقشة قضية الصحراء “..ديمستورا يزور جنوب افريقيا بدعوة من حكومتها

حل ستافان دي ميستورا.أمس الأربعاء بجنوب افريقيا حيث التقى وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية، ناليظي باندور بالعاصمة بريتوريا.

الأمم المتحدة كانت قد أعلنت بأن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا، سيقوم بزيارة إلى جنوب أفريقيا، وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستافان دوجاريك، إن دي ميستورا يزور جنوب أفريقيا، بدعوة من الحكومة، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في هذا البلد لمناقشة النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء.

ويأتي التحرك الجنوب الافريقي كمحاولة للتأثير على المقاربة الأممية بخصوص ملف الصحراء المغربية حيث يتبنى هذا البلد أطروحة البوليساريو وداعمتها الجزائر ، كما عبرت جنوب افريقيا في مناسبات عديدة عن معاداتها للوحدة الترابية المغربية .

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