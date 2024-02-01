برلماني بريطاني: جهة الداخلة – وادي الذهب توفر فرصا استثمارية مهمة

أكد النائب البرلماني البريطاني، دانييل كواكزينسكي، اليوم الخميس بالداخلة، أن جهة الداخلة – وادي الذهب توفر فرصا استثمارية مهمة بالنسبة للمقاولات البريطانية.

وأشاد السيد كواكزينسكي، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة، بروح التعاون القائمة بين بلاده والمغرب، خاصة في المجال الاقتصادي، معربا عن “ارتياحه” للزيارة التي يعتزم رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، القيام بها إلى لندن في مارس المقبل.

وتابع، في تصريح للصحافة، أن الزيارة المرتقبة للسيد ينجا ستشكل مناسبة لإطلاع المقاولات البريطانية على مختلف الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة الداخلة – وادي الذهب في قطاعات متعددة.

على الصعيد السياسي، أكد السيد كواكزينسكي انخراطه في حملة داخل البرلمان البريطاني من أجل الاعتراف، في أقرب وقت ممكن، بمغربية الصحراء كجزء لا يتجزأ من المملكة المغربية.

من جهته، قال السيد ينجا إن زيارة السيد كواكزينسكي شكلت مناسبة لمناقشة النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وتأثيره الذي لا يمكن إنكاره على ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع تسليط الضوء على مختلف القطاعات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها الجهة.

واستعرض، بهذه المناسبة، الآفاق الواعدة لجهة الداخلة – وادي الذهب بعد إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، مبرزا المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي تزخر بها الجهة، وتسريع النمو والتنمية المستدامة والشاملة لاقتصادياتها.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، ميمونة السيد، إن زيارة السيد كواكزينسكي كانت فرصة لاستعراض مختلف مهام اللجنة، خاصة ما يتعلق برصد ومراقبة وضعية حقوق الإنسان على المستوى الجهوي.

كما سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها اللجنة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وفي رصد السياسات العمومية، بتعاون مع المؤسسات الشريكة وجمعيات المجتمع المدني بالجهة.

من جهة أخرى، قام النائب البرلماني البريطاني بزيارة للمركز الجهوي للاستثمار، حيث تابع عرضا قدمه مدير المركز، منير هواري، حول المشاريع الكبرى المنجزة أو التي قيد الإنجاز، إضافة إلى مختلف الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الإنتاجية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp