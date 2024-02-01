“مجلس الحسابات” يعلن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات

أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن إطلاق حملة تجديد التصريح الإجباري لفئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، ابتداء من فاتح فبراير الجاري وإلى غاية متمه، على مستوى المجالس الجهوية الحسابات.

وأبرز المجلس، في بلاغ اليوم الخميس، أن “عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل سنتين بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، على مستوى المجالس الجهوية الحسابات، ستبتدئ يوم فاتح فبراير 2024 وستستمر طيلة هذا الشهر، وذلك طبقا لمقتضيات البند 3 من المادة 1 للقانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم”.

ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات في أحسن الظروف، يضيف المصدر ذاته، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجالس الجهوية للحسابات مع مراعاة النفوذ الترابي لكل مجلس جهوي، قصد إيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية المؤطرة لعملية التصريح الإجباري بالممتلكات.

وللمزيد من المعلومات، يتابع البلاغ، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط (http://www.courdescomptes.ma).

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