تركيا.. مسلح يحتجز موظفي شركة أميركية رهائن بسبب حرب غزة

أقدم شخص مسلح على احتجاز موظفين بشركة “بروكتر آند غامبل” الأميركية الواقعة في شمال غرب تركيا كرهائن “احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية في غزة”، حسبما ذكرت وسائل إعلام.

وقالت وكالة “DHA” التركية مساء الخميس إن السلطات تواصل محاولة إقناعه في الإفراج عن الرهائن، والبالغ عددهم سبعة أشخاص.

ووفقا لموقع “خبر تورك” فإن الشخص مجهول الهوية، ودخل المبنى الرئيسي لمصنع الشركة في جبزي بولاية قوجه إيلي في حوالي الساعة 15:00 اليوم وبيده مسدس.

ونشر مستخدمون صورة له عبر مواقع التواصل ولم يتسن لموقع “الحرة” التحقق منها.

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