Turkish anti riot police officers block the street of Santa Maria church after an attack in Istanbul, on January 28, 2024. Two assailants launched an armed attack on an Italian church in Istanbul during a religious ceremony on January 28, 2024, leaving one person dead, Turkey's interior minister said. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

تركيا.. مسلح يحتجز موظفي شركة أميركية رهائن بسبب حرب غزة

2024-02-01 / 18:56
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أقدم شخص مسلح على احتجاز موظفين بشركة “بروكتر آند غامبل” الأميركية الواقعة في شمال غرب تركيا كرهائن “احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية في غزة”، حسبما ذكرت وسائل إعلام.

وقالت وكالة “DHA” التركية مساء الخميس إن السلطات تواصل محاولة إقناعه في الإفراج عن الرهائن، والبالغ عددهم سبعة أشخاص.

ووفقا لموقع “خبر تورك” فإن الشخص مجهول الهوية، ودخل المبنى الرئيسي لمصنع الشركة في جبزي بولاية قوجه إيلي في حوالي الساعة 15:00 اليوم وبيده مسدس.

ونشر مستخدمون صورة له عبر مواقع التواصل ولم يتسن لموقع “الحرة” التحقق منها.

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