فاس.. وفاة المواطن الأجنبي الذي تعرض لطعنة داخل ضريح مولاي ادريس

2024-02-01 / 17:41
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هبة بريس - خالد لعروسي

لقي المواطن الأجنبي، المقيم بالمغرب والمعتنق للإسلام، حتفه صباح اليوم الخميس، متأثرا بجروحه الناجمة عن تعرضه لاعتداء همجي من قبل مختل عقلي بداخل الضريح مولاي ادريس بفاس .

وأفاد مصدر مطلع ل “هبة بريس ” أن الهالك، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، كان قد نقل إليه مباشرة بعد تعرضه لطعنات بالسلاح الأبيض على مستوى الرقبة والعنق.

هذا ويشار، الى ان عناصر الشرطة بولاية أمن فاس كانت قد تمكنت، يوم الثلاثاء 30 يناير 2024، من توقيف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، في وضعية غير طبيعية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

ووفق المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض شخص أجنبي، مقيم بالمغرب ومعتنق للديانة الإسلامية، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض خلال زيارته لروضة ضريح مولاي إدريس بفاس.

هذا، وقد تم توقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة اندفاع غير طبيعية بسبب وضعيته النفسية، كما تم حجز السكين المستعمل في ارتكاب هذا الاعتداء، في حين تم نقل الضحية البالغ من العمر 49 سنة للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وفتحت مصالح الأمن بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما يجري إخضاع المشتبه فيه للخبرات الطبية الضرورية للكشف عن وضعيته العقلية، في وقت لا زال فيه الضحية يخضع للعلاج بالمستشفى الجامعي بفاس

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‫14 تعليقات

  7. ياعباد الله المختلون عقليا يجولون جل المدن والقرى المغربية بكل حرية وكل يوم نسمع عن اخبار اعتدائات جسدية وحتى الجنسية من طرف هاؤلاء يجب احداث فريق من شرطة خاصة وممرضين مختصين في التعامل مع هاؤلاء المختلين والقاء القبض عليهم وايداعهم في مستشفيات عقلية او ان تضرب لهم حقنة لقتلهم ان كان لاامل في شفائهم حتى لايؤدون المواطنين ولا الزوار الاجانب الحل هو جمعهم من جميع الاماكن اللتي يتواجدون فيها رجالا ونسائا شبابا وشيوخا وسوف يكون عمل ايجابي ومن بعد يجب حملة لتطهير البلاد من المتسولين والمتسولات والبحث في ممتلكاتهم ودخائرهم الكثيرةانها الحقيقة حقيقة اغتناء بعض المتسولين والمتسولات…

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  12. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..

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  14. مادا يفعل المختل العقلي داخل الضريح، ادا كان فعلا مختل عقلي فمكانه المستشفى. ولمادا لايقوم المنتخبون بدورهم لإيواء المختلين عقليا بالمستشفيات بدلا من اطلاقهم في الطبيعة لحال سبيلهم ليست المرة الأولى التي يتعرض لها الأجانب للاعتداءات (قضية اكادير).

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