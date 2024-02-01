أبواب مفتوحة لتقريب الخدمات مع الجالية المغربية بأوتريخت الهولندية

هبة بريس_ طارق عبلا

في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل وتبسيط جميع الإجراءات القنصلية و الإدارية المطلوبة من طرفهم تفعيلا وانسجاما مع التعليمات الملكية السامية، قررت القنصلية العامة للمملكة المغربية بأوترخت تنظيم أبواب مفتوحة يوم السبت 3 فبراير 2024 من الساعة العاشرة إلى غاية الثالثة بعد الزوال بمقرها الرسمي.

وشددت القنصلية في اعلانها، على مصالحها ستكون في خدمة الجالية المغربية بهدف تقديم الخدمات الإدارية في أحسن الظروف، داعية الجالية المغربية المقيمة بدائرة نفوذها الترابي إلى إحضار الوثائق الضرورية ونسخ كافية منها وذلك بالاطلاع على الإجراءات و المساطر المتعلقة بمختلف الخدمات القنصلية عبر الموقع الإلكتروني التالي www.consultat.ma أو صفحة الفيسبوك Morocco in Utrecht أو عن طريق الرقم الأخضر 08000223848 .

وكشفت مصادرنا، أن القنصلية أضحت تتبنى استراتيجية في التواصل الفعال مع الجالية المغربية هنا من خلال تبسيط المساطر والاسراع في معالجة كافة الاشكالات وفق تدبير حديث ومعقلن، منذ التحاق القنصل بثبنة الكردودي الكلالي على رأس قنصلية أوتريخت قادمة اليها من فوانكفورت الألمانية.

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