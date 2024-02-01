بسبب أغنية تشجع على الإنحلال.. اعتقال فنانة ليبية
القسم الفني: هبة بريس
“اعتقلت السلطات الأمنية الليبية الفنانة الشعبية، فاطمة الطرابلسية، المشهورة بـ”الحمصة”، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه وهي تؤدي أغنية أثارت الجدل في الشارع الليبي، ووصفت بأنها “لا أخلاقية وتشجع على الانحلال”.
وقال جهاز دعم الاستقرار التابع لوزارة الداخلية إنه تم ضبط المدعوة “حمصة”، لارتكابها جريمة خدش الحياء، وذلك “حرصاً على المحافظة على الأخلاق الحميدة التي تميز المجتمع الليبي”، مضيفا أنه “سيقف سداً منيعاً ويضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالأخلاق والقيم”.
وواصل الجهاز، في بيان مساء أمس الأربعاء، أنّه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ هذه الفنانة، على اعتبار الفعل المرتكب مجرّم قانوناً”.
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تعليق واحد
” البطل الأسطوري على تيك توك ” عمر المختار أسد الصحراء الزعيم الذي لا يقهر رمز للكفاح و النضال في تحرير الأوطان ولد 1858م بالجبل الأخضر لليبيا الذي كانت تابعة للحكم العثماني الملقب بأسد الصحراء و شيخ المجاهدين و شيخ الشهداء، لأنه أرهق الحكومة الإيطالية و البريطانية لأكثر من 20 سنة لكي يقبضو عليه و هدم أسطورتهم التاريخية التي زلزلت العالم لسنين طويلة، درس العلوم الشرعية الفيقه و الحديث و التفسير في المعهد لمدة 8 سنين تقرباً و شاهد له أساسدته بنبهته و رجحت عقله و حسن أخلاقه و حب الدعوة و نشر الإسلام، و كان مشهور مع أصدقائه بالجدية و الحزم و الإستقامة و الصبر، و في هذه الفترة بدأ “عمر المختار” بدراسة جغرافية الصحراء المحيطة به و يعرف كل الطرق و الاختصارات بين الجبال و التلال في صحراء ليبيا و إهتم بدراسة النباتات الموجودة في بيئته و خصائصها و تعلم كل حاجة عن الماشية و الأمراض التي تصبها و طرق علاجيها كما يعرف طباع كل قبيلة محيطة به نسبها عددها و تقاليدها لدرجة أن البعض كان يحس أن الصحراء بمثابة بيت له يحفظ كل ركن فيها، و طلع له ساعتها لقب “أسد الصحراء” بعد الحادثة المشهورة التي جعلت من إسمه شعار تعرفوه كل القبائل، كان الشيخ محمد المهدي في رحلة من منطقة الكفرة إلى منطقة قرو في غرب السودان، كان مصطحب “عمر المختار” معه ضمن قافلة فيها عدد من شيوخ الدعوة و ساعتها قطع عليهم “الطريق أسد ضخم في وسط الصحراء” فقرر الشيخ محمد المهدي أن يفتدي نفسه و أهله بواحدة من الماشية كي يتخلصو من هذا الأسد لكن “عمر المختار” رفض أنه يعمل هذا و قال ساعتها إن الإتوات التي كان يفرضها القوي منا على الضعيف قد أبطلات فكيف يصح أن نعيدها لحيوان!! و الله إنها علامة ذل و هوان و الله إن خرج علينا لندفعه بسلاحنا و ساعتها تقدم “عمر المختار” نحو الأسد لوحده لغاية ما قتلوا بعدها سلخ جلدو و علقو على وتاد “وسط الطريق” كي تراه باقي القاوفل التي تعبر من هناك، و فضل في السودان 10 سنين كان ينشر الدعوة و الإسلام في منتهى الجدية و الإلتزام لدرجة كان يقول عنه محمد المهدي و الله لو كان لدينا عشرة من “عمر المختار” لكتفينا به، في سنة 1897م تم تعينيه شيخ لبلدة إسمها زاوية القصور قريبة من منطقة الجبل الأخضر في ليبيا و أطلق عليه “سيدي عمر” و بعدها بثلات سنين بدأ الإحتلال الفرنسي لتشاد و إنضم “عمر المختار” لصفوف المقاومة كي يحرر البلد من ظلم الفرنسين، و أثناء الحرب حصلت واقعة مشهورة، ساهمت في زيادة شعبية “عمر المختار” عند القبائل و هي الإبل و الجمال التي كان المجاهدين يستخدمونها في القتال أصبت بدأ الجرب، فاسحب “عمر المختار” الإبل التي يبلغ عددها 4000 و إتجاه بها لعين كلاك لكي يعالجها في فترة قصيرة تعافت كل الإبل. و في عام 1902 توفي شيخه محمد مهدي، فاستدعت القيادة السنوسية “عمر المختار” لكي يكون حاكم زاوية القصور، و أشادة الحكومة العثمانية في جلب الهدوء و الإستقرار في منصبه الجديد في السيطرة على شغب الأهالي هناك في فترة قصيرة جداً، و فضل في منصبه 8 سنوات و كانت عمليته ضد الإنتداب البريطاني على الحدود المصرية اليبيا مستمرة، لدرجة أن البريطانيين كانوا يعتبره ساعتها شبح الصحراء.