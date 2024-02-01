بسبب أغنية تشجع على الإنحلال.. اعتقال فنانة ليبية

2024-02-01 / 17:47
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القسم الفني: هبة بريس

“اعتقلت السلطات الأمنية الليبية الفنانة الشعبية، فاطمة الطرابلسية، المشهورة بـ”الحمصة”، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه وهي تؤدي أغنية أثارت الجدل في الشارع الليبي، ووصفت بأنها “لا أخلاقية وتشجع على الانحلال”.

وقال جهاز دعم الاستقرار التابع لوزارة الداخلية إنه تم ضبط المدعوة “حمصة”، لارتكابها جريمة خدش الحياء، وذلك “حرصاً على المحافظة على الأخلاق الحميدة التي تميز المجتمع الليبي”، مضيفا أنه “سيقف سداً منيعاً ويضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالأخلاق والقيم”.

وواصل الجهاز، في بيان مساء أمس الأربعاء، أنّه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ هذه الفنانة، على اعتبار الفعل المرتكب مجرّم قانوناً”.

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