زيادة 3 دراهم في تسعيرة الحمامات تغضب المواطنين
بعد قرار إغلاق الحمامات في المغرب لمدة ثلاث أيام في الأسبوع ، تفاجأ المواطنون صباح اليوم الخميس ، إقرار زيادة جديدة في تسعيرة الحمامات، ” ثلاث دراهم ” .
ويرجح أن هذه الزيادة تم فرضها على المواطن دون استشارة الهيئات المهنية في هذا القطاع التي لم تجتمع أو تتفق على الزيادة.
وقالت مصادر الجريدة ان اتخاذ قرار هذه الزيادة يبقى متوقفا على صاحب الحمام”، دون ان يحددها القانون حيث تختلف بين حمام وآخر ، وان ارتباط زيادتها هو توقف الحمامات لثلاث أيام بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات بخصوص نقص استهلاك المياه .
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
زيادة 3 دراهم في تسعيرة الحمامات تغضب المواطنين
يرجح أن هذه الزيادة تم فرضها على المواطن دون استشارة الهيئات المهنية في هذا القطاع التي لم تجتمع أو تتفق على الزيادة
ارتباط زيادتها هو توقف الحمامات لثلاث أيام بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات بخصوص نقص استهلاك المياه
Wch ghi li malga maydir khaso yezid
زيادة غير قانونية للوضعية الراهنة التي تعيشها البلاد ..
على الوزارة الوصية التدخل لوضع حد لهاته الخروقات التي تقع بزيادات على المواطنين..
مقاطعة الحمامات هي الحل ولا نريد الزيادة ..
نتمنى من كل الحمامات تسقيف الأسعار..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على أرباب الحمامات مراعاة ظروف المواطنين الصعبة..
غضب عارم على الحمامات بعد الزيادة في التسعيرة ..
قاطعوا الحمامات ايها المغاربة الاحرار الدوش،في الدار .
اصلا زادو 2 درهم ايام كرونا لتصبح 15درهم اودبا زادو 3 درهم باش تولي 18درهم ….مقاطعا حسن دوش فالدار