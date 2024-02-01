زيادة 3 دراهم في تسعيرة الحمامات تغضب المواطنين

2024-02-01 / 18:02
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بعد قرار إغلاق الحمامات في المغرب لمدة ثلاث أيام في الأسبوع ، تفاجأ المواطنون صباح اليوم الخميس ، إقرار زيادة جديدة في تسعيرة الحمامات، ” ثلاث دراهم ” .

ويرجح أن هذه الزيادة تم فرضها على المواطن دون استشارة الهيئات المهنية في هذا القطاع التي لم تجتمع أو تتفق على الزيادة.

وقالت مصادر الجريدة ان اتخاذ قرار هذه الزيادة يبقى متوقفا على صاحب الحمام”، دون ان يحددها القانون حيث تختلف بين حمام وآخر ، وان ارتباط زيادتها هو توقف الحمامات لثلاث أيام بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات بخصوص نقص استهلاك المياه .

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