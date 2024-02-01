سعد لمجرد أول المتضامنين مع دنيا بطمة في محنتها
نجلاء مزيان: هبة بريس
أعلن النجم المغربي سعد لمجرد عن تضامنه مع مواطنته الفنانة دنيا بطمة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
ونشر الفنان المغربي صورة لنجمة برنامج الهواة في نسخته العربية “أرب أيدول”، أرفقها بتعليق جاء فيه:” الله يفرج همك اختي دنيا”.
وجدير بالذكر أن سعد لمجرد أول فنان يعلن تضامنه مع زميلته بطمة، بعد اعتقالها أمس الأربعاء و ايداعها لسجن لوداية من أجل إمضاء عقوبتها، وذلك على خلفية تورطها في قضية حمزة مون بيبي.
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15 تعليقات
وافق شن طبقة من نفس الطينة
باطمة مثلها مثل جميع المغاربة .القانون فوق الجميع .بصراحة تحية للعدالة
المجرمين يتضامنون فيما بينهم
لي دار الذنب إستاهل العقوبة ..
La justice doit faire son travail . C’est tout.
اللهم فرج عنها وعن الباقين منهم يآرب العالمين..
سعد المجرد أول المتضامنين مع دنيا باطمة التي اعتقلت الأمس..
الله احفظ الفنانة المحبوبة وفرج عنها..
اعتقال دنيا باطمة جاء بعد تنفيذ حكم قضائي..
لحرايمية كيدافعو على بعضيهم
ولا يوجد أحد فوق القانون. يحيا العدل، فنحن في بلد ديمقراطي جداً، مثل الأغنياء والفقراء. عاشت العدالة
عادي أن المجرمين يتضامنون مع بعضهم
يجب اعتقال المتضامنين مع المجرمة لأنهم يشككون و لايعترفون بقرارات القضاأ
Lhabbassa kaiwassio ba3diaythom
يقال إن الطيور على أشكالها تقع