سعد لمجرد أول المتضامنين مع دنيا بطمة في محنتها

2024-02-01 / 17:10
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن النجم المغربي سعد لمجرد عن تضامنه مع مواطنته الفنانة دنيا بطمة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشر الفنان المغربي صورة لنجمة برنامج الهواة في نسخته العربية “أرب أيدول”، أرفقها بتعليق جاء فيه:” الله يفرج همك اختي دنيا”.

وجدير بالذكر أن سعد لمجرد أول فنان يعلن تضامنه مع زميلته بطمة، بعد اعتقالها أمس الأربعاء و ايداعها لسجن لوداية من أجل إمضاء عقوبتها، وذلك على خلفية تورطها في قضية حمزة مون بيبي.

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