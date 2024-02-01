“يونيفرسال ميوزيك” تعلن سحب أعمالها من “تيك توك”
أعلنت مجموعة “يونيفرسال ميوزيك” العالمية لصناعة الموسيقى أنها ستسحب أغانيها من “تيك توك” بعد فشل المفاوضات مع المنصة، لا سيما بشأن أجور الفنانين والمؤلفين الغنائيين.
وتنتج الشركة الكبرى أعمال بعض من أهم الفنانين العالميين، من بينهم تايلور سويفت وذي ويكند، كما تُعدّ “تيك توك” التابعة لمجموعة “بايت دانس” الصينية، إحدى أكثر شبكات التواصل الاجتماعي شعبية في العالم.
وفي رسالة مفتوحة، اتهمت “يونيفرسال” منصة “تيك توك” بـ”محاولة إقامة شركة تعتمد على الموسيقى، من دون دفع قيمة عادلة” مقابل الأعمال الموسيقية، وناقش الجانبان شروط صفقة جديدة، إذ إن العقد الحالي بينهما انتهى أمس الأربعاء، لكن الاتفاق لم يُجدَّد.
وأضافت رسالة “يونيفرسال” أن من بين المسائل التي أثيرت خلال المفاوضات “التعويض المناسب” للفنانين وكتّاب الأغاني، والأمن عبر الإنترنت للمستخدمين، فضلاً عن حماية الفنانين من أضرار الذكاء الاصطناعي، ولكن مع تقدم المفاوضات، “حاولت “تيك توك” ترهيبنا لقبول صفقة تقلّ قيمتها عن الصفقة السابقة، وأقل بكثير من القيمة السوقية العادلة، بما لا يعكس نموها السريع”، بحسب “يونيفرسال”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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” البطل الأسطوري على تيك توك ” عمر المختار أسد الصحراء الزعيم الذي لا يقهر رمز للكفاح و النضال في تحرير الأوطان ولد 1858م بالجبل الأخضر لليبيا الذي كانت تابعة للحكم العثماني الملقب بأسد الصحراء و شيخ المجاهدين و شيخ الشهداء، لأنه أرهق الحكومة الإيطالية و البريطانية لأكثر من 20 سنة لكي يقبضو عليه و هدم أسطورتهم التاريخية التي زلزلت العالم لسنين طويلة، درس العلوم الشرعية الفيقه و الحديث و التفسير في المعهد لمدة 8 سنين تقرباً و شاهد له أساسدته بنبهته و رجحت عقله و حسن أخلاقه و حب الدعوة و نشر الإسلام، و كان مشهور مع أصدقائه بالجدية و الحزم و الإستقامة و الصبر، و في هذه الفترة بدأ “عمر المختار” بدراسة جغرافية الصحراء المحيطة به و يعرف كل الطرق و الاختصارات بين الجبال و التلال في صحراء ليبيا و إهتم بدراسة النباتات الموجودة في بيئته و خصائصها و تعلم كل حاجة عن الماشية و الأمراض التي تصبها و طرق علاجيها كما يعرف طباع كل قبيلة محيطة به نسبها عددها و تقاليدها لدرجة أن البعض كان يحس أن الصحراء بمثابة بيت له يحفظ كل ركن فيها، و طلع له ساعتها لقب “أسد الصحراء” بعد الحادثة المشهورة التي جعلت من إسمه شعار تعرفوه كل القبائل، كان الشيخ محمد المهدي في رحلة من منطقة الكفرة إلى منطقة قرو في غرب السودان، كان مصطحب “عمر المختار” معه ضمن قافلة فيها عدد من شيوخ الدعوة و ساعتها قطع عليهم “الطريق أسد ضخم في وسط الصحراء” فقرر الشيخ محمد المهدي أن يفتدي نفسه و أهله بواحدة من الماشية كي يتخلصو من هذا الأسد لكن “عمر المختار” رفض أنه يعمل هذا و قال ساعتها إن الإتوات التي كان يفرضها القوي منا على الضعيف قد أبطلات فكيف يصح أن نعيدها لحيوان!! و الله إنها علامة ذل و هوان و الله إن خرج علينا لندفعه بسلاحنا و ساعتها تقدم “عمر المختار” نحو الأسد لوحده لغاية ما قتلوا بعدها سلخ جلدو و علقو على وتاد “وسط الطريق” كي تراه باقي القاوفل التي تعبر من هناك، و فضل في السودان 10 سنين كان ينشر الدعوة و الإسلام في منتهى الجدية و الإلتزام لدرجة كان يقول عنه محمد المهدي و الله لو كان لدينا عشرة من “عمر المختار” لكتفينا به، في سنة 1897م تم تعينيه شيخ لبلدة إسمها زاوية القصور قريبة من منطقة الجبل الأخضر في ليبيا و أطلق عليه “سيدي عمر” و بعدها بثلات سنين بدأ الإحتلال الفرنسي لتشاد و إنضم “عمر المختار” لصفوف المقاومة كي يحرر البلد من ظلم الفرنسين، و أثناء الحرب حصلت واقعة مشهورة، ساهمت في زيادة شعبية “عمر المختار” عند القبائل و هي الإبل و الجمال التي كان المجاهدين يستخدمونها في القتال أصبت بدأ الجرب، فاسحب “عمر المختار” الإبل التي يبلغ عددها 4000 و إتجاه بها لعين كلاك لكي يعالجها في فترة قصيرة تعافت كل الإبل. و في عام 1902 توفي شيخه محمد مهدي، فاستدعت القيادة السنوسية “عمر المختار” لكي يكون حاكم زاوية القصور، و أشادة الحكومة العثمانية في جلب الهدوء و الإستقرار في منصبه الجديد في السيطرة على شغب الأهالي هناك في فترة قصيرة جداً، و فضل في منصبه 8 سنوات و كانت عمليته ضد الإنتداب البريطاني على الحدود المصرية اليبيا مستمرة، لدرجة أن البريطانيين كانوا يعتبره ساعتها شبح الصحراء.