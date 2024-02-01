“يونيفرسال ميوزيك” تعلن سحب أعمالها من “تيك توك”

2024-02-01 / 16:03
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القسم الفني: هبة بريس

أعلنت مجموعة “يونيفرسال ميوزيك” العالمية لصناعة الموسيقى أنها ستسحب أغانيها من “تيك توك” بعد فشل المفاوضات مع المنصة، لا سيما بشأن أجور الفنانين والمؤلفين الغنائيين.

وتنتج الشركة الكبرى أعمال بعض من أهم الفنانين العالميين، من بينهم تايلور سويفت وذي ويكند، كما تُعدّ “تيك توك” التابعة لمجموعة “بايت دانس” الصينية، إحدى أكثر شبكات التواصل الاجتماعي شعبية في العالم.

وفي رسالة مفتوحة، اتهمت “يونيفرسال” منصة “تيك توك” بـ”محاولة إقامة شركة تعتمد على الموسيقى، من دون دفع قيمة عادلة” مقابل الأعمال الموسيقية، وناقش الجانبان شروط صفقة جديدة، إذ إن العقد الحالي بينهما انتهى أمس الأربعاء، لكن الاتفاق لم يُجدَّد.

وأضافت رسالة “يونيفرسال” أن من بين المسائل التي أثيرت خلال المفاوضات “التعويض المناسب” للفنانين وكتّاب الأغاني، والأمن عبر الإنترنت للمستخدمين، فضلاً عن حماية الفنانين من أضرار الذكاء الاصطناعي، ولكن مع تقدم المفاوضات، “حاولت “تيك توك” ترهيبنا لقبول صفقة تقلّ قيمتها عن الصفقة السابقة، وأقل بكثير من القيمة السوقية العادلة، بما لا يعكس نموها السريع”، بحسب “يونيفرسال”.

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