دنيا بطمة تقضي ليلتها الأولى في سجن لوداية
القسم الفني:هبة بريس
قضت الفنانة المغربية دنيا بطمة ليلتها الأولى بسجن لوداية بمدينة مراكش، مخلفة ورائها حزن و ألم عميقين بين أسرتها الصغيرة وكذا جمهورها.
ووثقت عدسة كاميرا هبة بريس لحظة وصول الفنانة المغربية إلى سجن لوداية، من أجل إمضاء عقوبتها في السجن، بعدما تم توقيفها عشية الأربعاء، من قبل عناصر الشرطة القضائية.
وجدير بالذكر أن محكمة النقض في الرباط، رفضت الشهر الفائت طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة.
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9 تعليقات
دنيا بطمة تقضي ليلتها الأولى في سجن لوداية
صداع الراس هذا تدبر لمحاينها
لماذا كل هاته الضجة السيدة أخطأت واخذت جزاءها.ستذخل دائرة النسيان ولن تعود إلى سابق عهدها .لقد ترجلت عن الحصان .
قضت الفنانة المغربية دنيا بطمة ليلتها الأولى بسجن لوداية بمدينة مراكش
مخلفة ورائها حزن و ألم عميقين بين أسرتها الصغيرة وكذا جمهورها
Ana mafrassi walou bee3da
3lach chno dart ana mafhemtch
اللي دار الذنب يستاهل العقوبة آشنو وقع دابا فنات الدنيا بقاو تحسبولها النهارات حتى تكمل العام
العدل اساس الحكم و الرحمة ايضا من صفات الله. شخصيا اتمنى الصفح على الجميع .