دنيا بطمة تقضي ليلتها الأولى في سجن لوداية

القسم الفني:هبة بريس

قضت الفنانة المغربية دنيا بطمة ليلتها الأولى بسجن لوداية بمدينة مراكش، مخلفة ورائها حزن و ألم عميقين بين أسرتها الصغيرة وكذا جمهورها.

ووثقت عدسة كاميرا هبة بريس لحظة وصول الفنانة المغربية إلى سجن لوداية، من أجل إمضاء عقوبتها في السجن، بعدما تم توقيفها عشية الأربعاء، من قبل عناصر الشرطة القضائية.

وجدير بالذكر أن محكمة النقض في الرباط، رفضت الشهر الفائت طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة.

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