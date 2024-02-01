بايتاس يستعرض إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن موضوع الأسعار والتضخم من القضايا التي تفاعلت معها الحكومة طيلة السنوات الماضية.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن هذا الموضوع حظي بجملة من الاجراءات الحكومية، آخرها الاجراء المتعلق بتعبئة 10 مليار درهم لدعم المدخلات الفلاحية “البذور ، الاسمدة”، والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار الخضر والفواكه.

ومن ضمن الاجراءات الحكومية المتخذة، يضيف بايتاس، الدعم المخصص لمهنيي النقل والذي وصل للدفعة الـ14 بتكلفة 7 ملايير درهم، بالإضافة الى دعم السكن وجملة من الاجراءات المتعلقة بصندوق المقاصة والحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية، للحفاظ على الأسعار في مستويات محدودة.

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