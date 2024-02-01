الحكومة: الوضعية المائية صعبة جدا وتمت تعبئة إمكانيات كبيرة

2024-02-01 / 14:04
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هبة بريس - الرباط

مرة أخرى، دق الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ناقوس الخطر، بخصوص الوضعية المائية ببلادنا.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “وصلنا لوضعية صعبة جدا.. الحكومة عبأت امكانيات كبيرا جدا في اطار التعليمات والتوجيهات الملكية”.

وأضاف بايتاس، أن الحكومة قامت بتسريع انجاز مجموعة من السدود، والربط بين الاحواض المائية، مشيرا إلى ضرورة التحسيس والتوعية وتدبير هذه الوضعية الصعبة..

وتابع المتحدث ذاته، أن الفلاحة تخصص لها خلال السنوات الأخيرة كمية قليلة من المياه، لافتا إلى أن الحكومة تتابع هذا الموضوع وتتخذ الاجراءات الكفيلة لتجاوز هذه الوضعية الصعبة.

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