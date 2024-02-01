إقصاء “أسود الأطلس”.. بايتاس: “قدر الله وماشاء فعل”

هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومي، مصطفى بايتاس، على إقصاء المنتخب الوطني المغربي من منفسات كأس افريقيا للأمم بالكوديفوار.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفييم بالندوة التي أخقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “للاسف كنا كنطمحو نمشيو أبعد، لكن قدر الله وماشاء فعل”.

وأضاف المسؤول الحكومي قائلا :”الفريق عمل مجهود كبير ونتمناو التوفيق في المستقبل.”

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