مشروع “الترامواي” بوجدة.. إنجاز الدراسات الأولية ينتظر تصويت مجلس الجماعة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
الترامواي بوجدة، ليس مزحة، بل هو واقع قد يتحقق في حال صادق مجلس جماعة المدينة على النقطة المدرجة في جدول أعماله للدورة القادمة و الذي يتضمن عددا من المشاريع.
و قرر مجلس جماعة وجدة، إنجاز دراسات، بشراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم جهة الشرق، لإنجاز خطوط للترامواي و نفق تحت أرضي وسط المدينة.
و يتوقع أن تتم المصادقة و التصويت على نقطة “الترامواي” و النفق خلال دورة المجلس القادمة، مما قد يحول مشروع “الترامواي” من حلم لواقع بمدينة وجدة التي تشهد نموا ديمغرافيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بعدما اتسعت مساحتها الجغرافية و صارت من المدن الكبرى في المملكة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
مشروع “الترامواي” بوجدة إنجاز الدراسات الأولية ينتظر تصويت مجلس الجماعة
الترامواي بوجدة ليس مزحة بل هو واقع قد يتحقق
في حال صادق مجلس جماعة المدينة على النقطة المدرجة في جدول أعماله للدورة القادمة و الذي يتضمن عددا من المشاريع
من المهم إنجاز خطوط للترامواي و نفق تحت أرضي وسط المدينة
Mezyane Mezyane saraha
Ahsen haja ghaydiro
مدينة وجدة التي تشهد نموا ديمغرافيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة
au contre partie une augmentation à l’échelle de chômage &
absence des sociétés + usines