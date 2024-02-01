مشروع “الترامواي” بوجدة.. إنجاز الدراسات الأولية ينتظر تصويت مجلس الجماعة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

الترامواي بوجدة، ليس مزحة، بل هو واقع قد يتحقق في حال صادق مجلس جماعة المدينة على النقطة المدرجة في جدول أعماله للدورة القادمة و الذي يتضمن عددا من المشاريع.

و قرر مجلس جماعة وجدة، إنجاز دراسات، بشراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم جهة الشرق، لإنجاز خطوط للترامواي و نفق تحت أرضي وسط المدينة.

و يتوقع أن تتم المصادقة و التصويت على نقطة “الترامواي” و النفق خلال دورة المجلس القادمة، مما قد يحول مشروع “الترامواي” من حلم لواقع بمدينة وجدة التي تشهد نموا ديمغرافيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بعدما اتسعت مساحتها الجغرافية و صارت من المدن الكبرى في المملكة.

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