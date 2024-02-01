إطلاق مشروع تسريع النمو الأخضر بالمغرب بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وقع كل من هشام زناتي السرغيني، المدير العام لمؤسسة “تمويلكم”، وإدوارد كريستو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر، بحضور ياسبر كامرسغارد، سفير الدنمارك بالمغرب.

و أقيم حفل التوقيع على هامش إعطاء انطلاقة مشروع تسريع النمو الأخضر وإحداث فرص الشغل “Green Growth & Jobs Accelerator Project”، بمبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأفاد المصدر ذاته، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق التعاون بين المؤسستين من أجل تعزيز ريادة الأعمال الخضراء في المغرب، وذلك من خلال تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي سيتم مواكبتها في إطار هذا البرنامج إلى التمويل، عن طريق استفادتها من آليات الضمان والتمويل المشترك التي توفرها مؤسسة “تمويلكم”.

كما ستمكن اتفاقية التعاون هذه من تطوير الشراكة بين الطرفين، سيما من خلال التنظيم المشترك لفعاليات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي يستهدفها البرنامج، بالإضافة إلى المشاركة في أحداث للتعاون جنوب ـ جنوب لتبادل الخبرات مع الدول التي أطلقت مبادرات مماثلة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp