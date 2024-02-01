سعد لمجرد يحمس جمهوره لجديده الفني

2024-02-01 / 13:03
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن النجم المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن طرحه لجديده الغنائي خلال الأيام القليلة القادمة.

وجاء هذا الإعلان تعليقا على رسالة أحد متابعيه التي جاء فيها :”تفاعل معنا ومع باقي الفانز لكي ثبت روح الاشتغال على الأغنية كما كنت تفعل سابقا”.

ليرد النجم المغربي:”موجود معكم، راه غير كنطيب ليكم واحد طويجن، عاوتني أغنية جديدة غادي تخرج قريبا بإذن الله”.

وجدير بالذكر أن آخر إصدارات لمجرد كانت عبارة عن ديو جمعه بزميلته التونسية يسرا محنوش، حيث تم تصوير فيديو كليب الأغنية التي تحمل عنوان “عندي فكرة” بدولة الإمارات و تحديدا بدبي.

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