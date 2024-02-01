شركة صينية تفوز بصفقة “تي جي في ” مراكش – اكادير”

2024-02-01 / 15:08
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

فازت شركة صينية مختصة في السكك الحديدية عالميا المعروفة ب(CRDC)، بصفقة مشروع الخط السككي للقطار ” تي جي في ” مراكش – اكادير .

وسيعرف مشروع الخط السمكي ، إنجاز ثلاث محطات بكل من سيدي الزوين، وشيشاوة وأكادير، كما ستتقلص مدة السفر بين المدينتين من ثلاث ساعات ونصف إلى قرابة 25 دقيقة فقط.

و قد سبق للمجموعة الصينية ذاتها، التابعة لشركة (China – State Railway Group) المملوكة للدولة، والمتخصصة في السكك الحديدية، أن فازت بصفقة إجراء دراسة التصاميم الأولية، وذلك بقيمة مالية تصل إلى 120 مليون درهم، بعدما كان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد حدد تاريخ 10 ماي الماضي موعدا لفتح أظرفة طلب العروض المفتوح المتعلق بإجراء دراسات التصاميم التفصيلية الخاصة بمشروع القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير، والتي تهم دراسات كل من البنية التحتية، والهندسة المدنية، ومعدات السكك الحديدية، وعمليات القطارات وأنظمة تشغيل السكك الحديدية.

كما أن الدراسات الأولية التي أنجزها المكتب الوطني للسكك الحديدية، خاصة دراسة البنية التحتية والهندسة المدنية وأشغال المسح الطبوغرافي المتعلقة بمشروع الخط السككي السريع ما بين مراكش وأكادير، كانت قد كشفت أن الأخير يتطلب إمكانات مالية ضخمة تقدر بحوالي 50 مليار درهم.

الخط السككي الجديد فائق السرعة، سيربط وسط المملكة بشمالها، وسيعزز الحركية بين أقطاب الدار البيضاء، ومراكش وأكادير، بفضل المزايا التي توفرها هذه التكنولوجيا العالية من حيث جودة الخدمات وتقليص مدة السفر وحماية البيئة وتوفير بنية تمكن من تجويد حركة نقل البضائع عبر القطاع في اتجاه جميع الجهات التي سيعبرها هذا الخط.

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