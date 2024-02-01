تسهيل عملية توزيع تعويضات نزع الملكية عبر إسنادها لوكالات القرب

2024-02-01 / 15:18
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في إطار الدور المنوط بصندوق الإيداع والتدبير في تلقي، حماية وتدبير أموال الغير التي يتلقاها برسم الأمانات، لا سيما تلك المتعلقة بالتعويضات عن نزع الملكية، ورغبة منه في تكريس سياسة القرب من المواطنين، وقع كل من خاليد سفير المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير و الأمين النجار، رئيس الإدارة الجماعية للبريد بنك اتفاقية شراكة تهدف إلى توفير خدمة أمثل تروم تسهيل و تسريع عملية استخلاص هذه التعويضات من قبل المنزوعة ملكيتهم.

و بموجب هذه الاتفاقية، تعهد البريد بنك، الذي يعمل منذ إنشائه على تسهيل الولوج المالي للمواطنين غير المندمجين في النظام البنكي، من خلال تقديم حلول مناسبة، بجعل عملية سحب التعويضات عن نزع الملكية المصروفة من طرف صندوق الإيداع والتدبير متاحة بالمجان للمستفيدين غير المتوفرين على حساب بنكي وذلك عبر خدمة منضتي اكسبرس للحرفيين”.

وسيتمكن المستفيدون من استخلاص مستحقاتهم بمجرد تقديم بطاقة تعريفهم الوطنية الإلكترونية لدى وكالات البريد بنك المتواجدة في جميع أنحاء المملكة، حيث ستكون هذه التعويضات متاحة طيلة 105 يوم إبتداء من تاريخ إصدارها وإشعار المستفيدين المعنيين بها.

وتؤكد هذه المبادرة على الرغبة المشتركة لصندوق الإيداع والتدبير و البريد بنك في استخدام خبرتيهما لخدمة المواطنين المعنيين، مع إزالة كل القيود العملية أو الجغرافية من أجل الاستفادة من تعويضاتهم في أحسن الظروف.

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