ترويج أقراص “القرقوبي” يجر شخصا للاعتقال بسلا

هبة بريس

في إطار مجهودات الأمن الإقليمي بسلا الهادفة لمحاربة الجريمة و خاصة ترويج المخدرات بشتى أنواعها ،تمكنت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة سلا الجديدة منوضع حد لنشاط أحد ذوي السوابق في هذا المجال بحي الرحمة ، البالغ من العمر حوالي 37 سنة.

وتم إيقاف المعني بالأمر، بعد معلومات دقيقة توصلت بها عناصر الفرقة المذكورة حول الأماكن و الأوقات وطريقة ترويج المعني بالأمر للمخدرات بالحي السالف الذكر و الأحياء المجاورة ، لتعمل على تبني خطة أمنية محكمة عجلت بإيقافه متلبسا بحيازة أزيد من 500 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ، قنينة غاز مسيلة للدموع ، سكين من الحجم الكبير ، عدة هواتف نقالة يستعين بها المشتبه به في ممارسة نشاطه المحظور إضافة لمبلغ مالي .

و قد تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي التي تشرف عليه البنيابة المختصة ، و ذلك للإحاطة بكل التفاصيل و الحيثيات و كذا الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.و كانت نفس المصلحة خلال الأسبوعين الماضيين قد وضعت حدا لنشاط عصابة إجرامية تتكون ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة تنشط بحي سيدي موسى ، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز 2700 قرص مهلوس.

كما تبين أن المتهم الرئيسي في هذه النازلة كان مبحوثا عنه من طرف مصالح ولاية الأمن بالرباط من أجل الضرب و الجرح بواسطة السلاح الأبيض.

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