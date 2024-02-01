مستجدات مشروع أول طريق سيار بالمغرب يُصمم بثلاثة مسارات في كل اتجاه

2024-02-01 / 12:32
22

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تسير أشغال الطريق السيار تيط مليل برشيد بوتيرة سريعة حيث يتوقع أن يتم تسليم المشروع بداية السنة المقبلة بعد أن تنتهي به كل الأشغال التي وصلت نسبة 50 في المئة تقريبا.

و يعتبر الطريق السيار تيط مليل برشيد أول طريق سيار بالمغرب يُصمم بثلاثة مسارات في كل اتجاه، و يجري إنجازه بالكامل من طرف كفاءات مغربية.

و سيكون مشروع الطريق السيار تيط مليل برشيد م بطول 30 كلم، و سيربط الطريق السيار المداري للدار البيضاء A1 على مستوى مفرق تيط مليل، بالطريق السيار الدار البيضاء مراكش A3 والطريق السيار برشيد بني ملال A4 على مستوى مفترق الطريق السيار لبرشيد.

وقد تمت برمجة الأشغال على 4 مقاطع، حيث أن المقطع الأول سيكون بين مفترق الطريق السيار لبرشيد والدروة بطول 11 كلم، و المقطع الثاني بين الدروة ومديونة بطول 10 كلم، ثم المقطع الثالث بين مديونة ومفرق الطريق السيار تيط مليل بطول 10 كلم.

فيما المقطع الرابع من الأشغال يهم إنجاز أربعة قناطر بين مفترق الطريق السيار لبرشيد وبدال مطار محمد الخامس على الطريق الوطنية رقم 9.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: مغاربة العالم يمثلون 51% والسياح الأجانب يمثلون 49% من الوافدين على المغرب

تقرير: مغاربة العالم يمثلون 51% والسياح الأجانب يمثلون 49%…

2024-02-03 / 12:16
Photo of أسعار زيوت المائدة تنخفض بالمغرب وسط ارتياح المستهلكين

أسعار زيوت المائدة تنخفض بالمغرب وسط ارتياح المستهلكين

2024-02-03 / 10:48
Photo of هل سينجح “كمال هدان” في تنظيم الدورة الـ16 لمعرض الفلاحة بمكناس?

هل سينجح “كمال هدان” في تنظيم الدورة الـ16 لمعرض…

2024-02-03 / 10:24
Photo of تقرير: المغاربة اشتروا أزيد من 12 ألف سيارة جديدة خلال يناير

تقرير: المغاربة اشتروا أزيد من 12 ألف سيارة جديدة…

2024-02-03 / 10:14
Photo of المغرب يدعم تخزين 10 ملايين قنطار من القمح اللين المستورد

المغرب يدعم تخزين 10 ملايين قنطار من القمح اللين…

2024-02-02 / 22:28
Photo of المناخ و التصدير وراء انخفاض أسعار الخضر بالمغرب

المناخ و التصدير وراء انخفاض أسعار الخضر بالمغرب

2024-02-02 / 20:19
Photo of عائدات السياحة بالمغرب تقفز إلى 104,6 مليار درهم

عائدات السياحة بالمغرب تقفز إلى 104,6 مليار درهم

2024-02-02 / 18:15
Photo of المغرب يترأس اللجنة التوجيهية للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين

المغرب يترأس اللجنة التوجيهية للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين

2024-02-02 / 17:58
Photo of أشغال المشروع الملكي “منتزه الانبعاث” بقلب أكادير تقترب من نهايتها

أشغال المشروع الملكي “منتزه الانبعاث” بقلب أكادير تقترب من…

2024-02-02 / 17:48
Photo of تقرير.. عدد المدخنين بالمغرب يقارب 3 ملايين و نصف

تقرير.. عدد المدخنين بالمغرب يقارب 3 ملايين و نصف

2024-02-02 / 17:14

‫22 تعليقات

  1. يجب انجاز طريق سيار بين مدينة الجديدة و مراكش حيت لا يعقل ان تسلك طريق الدار البيضاء للذهاب الى مراكش عبر طريق آمن

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق