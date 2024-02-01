مستجدات مشروع أول طريق سيار بالمغرب يُصمم بثلاثة مسارات في كل اتجاه

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تسير أشغال الطريق السيار تيط مليل برشيد بوتيرة سريعة حيث يتوقع أن يتم تسليم المشروع بداية السنة المقبلة بعد أن تنتهي به كل الأشغال التي وصلت نسبة 50 في المئة تقريبا.

و يعتبر الطريق السيار تيط مليل برشيد أول طريق سيار بالمغرب يُصمم بثلاثة مسارات في كل اتجاه، و يجري إنجازه بالكامل من طرف كفاءات مغربية.

و سيكون مشروع الطريق السيار تيط مليل برشيد م بطول 30 كلم، و سيربط الطريق السيار المداري للدار البيضاء A1 على مستوى مفرق تيط مليل، بالطريق السيار الدار البيضاء مراكش A3 والطريق السيار برشيد بني ملال A4 على مستوى مفترق الطريق السيار لبرشيد.

وقد تمت برمجة الأشغال على 4 مقاطع، حيث أن المقطع الأول سيكون بين مفترق الطريق السيار لبرشيد والدروة بطول 11 كلم، و المقطع الثاني بين الدروة ومديونة بطول 10 كلم، ثم المقطع الثالث بين مديونة ومفرق الطريق السيار تيط مليل بطول 10 كلم.

فيما المقطع الرابع من الأشغال يهم إنجاز أربعة قناطر بين مفترق الطريق السيار لبرشيد وبدال مطار محمد الخامس على الطريق الوطنية رقم 9.

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