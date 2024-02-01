تكريسا لثقة المنظمات الدولية في المملكة.. “الفاو” تختار الرباط لتنظيم مؤتمرها الإفريقي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل المملكة المغربية انفتاحها على المنظمات الدولية و الهيئات العالمية، التي باتت ثتق بشكل كبير في مؤهلات و قدرات المغرب لتنظيم الأحداث الكبرى و من بينهما منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحذة.

و في هذا الصدد، وقع محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و جان سيناهون ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، على مذكرة تفاهم بين الحكومة المغربية ومنظمة الأغذية والزراعة لتنظيم الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا، الذي سينعقد في الرباط من 18 إلى 20 أبريل 2024.

و يعتبر التوقيع بمثابة وثيقة استراتيجية تحدد شروط الشراكة بين الطرفين وتحدد التدابير اللازمة لإنجاح الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر الإقليمي، التي ستركز على موضوع “نظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة.

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