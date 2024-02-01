خلال أسبوع.. حوادث السير تودي بحياة 15 شخصا بالمدن

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2309 آخرون بجروح، إصابات 66 منهم بليغة، في 1672 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يناير الجاري.

وسجلت المناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي الممتد من 22 إلى 28 يناير الجاري، 1672 حادثة سير، راح ضحيته 15 شخصا وأصيب فيها 2309 آخرون بجروح، إصابات 66 منهم بليغة.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 44.087 مخالفة، وإنجاز 7.399 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 36.688 غرامة صلحية.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن عدد الوثائق المسحوبة بلغت 7.399 وثيقة، وأن عدد المركبات التي خضعت للتوقيف بلغ 208 مركبة، وتحصّل من هذه المخالفات على 7.976.275 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4.181 ناقلة.

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