بعد اعتقالها.. نشطاء يتضامنون مع دنيا بطمة
أعلن العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك على خلفية اعتقالها أمس الأربعاء و ايداعها لسجن لوداية بسبب تورطها في قضية حمزة مون بيبي.
وتداول النشطاء ذاتهم العديد من المنشورات والتعاليق التي تبرز تضامنهم الواسع مع الفنانة المغربية، وكذا تعاطفهم معها و مع أسرتها الصغيرة.
ولعل أبرز هذه التعاليق : “دنيا غادي تدوز العقوبة ديالها وغادي تخرج احسن من الأول، وغادي تكمل مسيرتها و غادي ينتهي كابوس حمزة مون بيبي”، و” السجن متتمناوهش لعدوكم، باراكا من الشماتة والله يفرجها عليها ويردها لوليداتها”.
وجدير بالذكر أن دنيا بطمة وصلت دنيا لسجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن، بعدما تم توقيفها عشية الأربعاء، من قبل عناصر الشرطة القضائية.
وكانت محكمة النقض في الرباط، رفضت الشهر الفائت طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
25 تعليقات
مسكييينة مدانيش النعاس البارح . كيف تعتقل هاد البريئة العفيفة ؟
اللهم لاشماتة نسأل الله أن يفرج عن كل مسجون وان يتوب عن كل الخطائين يامجيب الدعوات يارب العالمين..
بعد 4 سنوات تم تنفيذ العقوبة السجنية في حق دنيا باطما..
عسى أن تكون ھذه المحنة ابتلاء من الله لتعود الى الطريق الصواب و تكف عن إذاية الناس و عن اذاء نفسھا نطلب من الله ان يخفف عنھا وعن غيرها ..
عسى الله تعالى أن يهديها و يردها إلى الطريق المستقيم ويعفوا عنها ارجو من الله الهداية لعباده المسلمين اجمعين..
﷽ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ..
ضحية الشهرة و مرض جنون العظمة
اللهم نسألك القناعة و الرضا و الثبات..
القانون فوق الجميع وانتهى الكلام ..
نسال الله لها العفو . أما السجن لا تريده لأي كان ..
الأحكام القضائية النهائية يجب أن تنفذ في حق أي كان لا فرق بين غني و فقير. القانون فوق الجميع.هذه هي دولة الحق و القانون…
الله يفرجها عليها مسكينة ولا حول ولا قوة الا بالله ..
دنيا باطمة شاركت في عمل محضور لتشويه صور الفنانين وإسقاط سمعتهم . ولكن الله يمهل ولا يهمل..
التضامن خاصو يكون مع الضحايا مشي مع الجلاد
السجن ما هو إلا وسيلة لردع الجبروت والطاغية..
اللهم ٱسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك و أحسن عاقبتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين…
كل التضامن مع محبوبة العرب والمغرب دنيا بطمة في محنتها ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اهدينا جميعاً وردنا إليك ردا جميلا..
دابا شكوناهوما هاذ النشطاء اولا غير كاتعمرو علينا المغاربة عاجبهم الحال لان القانون تطبق واللي ماعاجبو حال يشرب البحر
أين كانو هؤلاء النشطاء لما دمرت هي حياة الناس، الله يمهل ولا يهمل.
القانون فوق الجميع ما فيها لاناشطات ولا نشطاء وباراكا من التفاهات مواطنة بحالها بحال كا من اصدر في حقهم حكم قضائي