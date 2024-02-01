بعد اعتقالها.. نشطاء يتضامنون مع دنيا بطمة

2024-02-01 / 11:33
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلن العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك على خلفية اعتقالها أمس الأربعاء و ايداعها لسجن لوداية بسبب تورطها في قضية حمزة مون بيبي.

وتداول النشطاء ذاتهم العديد من المنشورات والتعاليق التي تبرز تضامنهم الواسع مع الفنانة المغربية، وكذا تعاطفهم معها و مع أسرتها الصغيرة.

ولعل أبرز هذه التعاليق : “دنيا غادي تدوز العقوبة ديالها وغادي تخرج احسن من الأول، وغادي تكمل مسيرتها و غادي ينتهي كابوس حمزة مون بيبي”، و” السجن متتمناوهش لعدوكم، باراكا من الشماتة والله يفرجها عليها ويردها لوليداتها”.

وجدير بالذكر أن دنيا بطمة وصلت دنيا لسجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن، بعدما تم توقيفها عشية الأربعاء، من قبل عناصر الشرطة القضائية.

وكانت محكمة النقض في الرباط، رفضت الشهر الفائت طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة.

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‫25 تعليقات

  2. اللهم لاشماتة نسأل الله أن يفرج عن كل مسجون وان يتوب عن كل الخطائين يامجيب الدعوات يارب العالمين..

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  4. عسى أن تكون ھذه المحنة ابتلاء من الله لتعود الى الطريق الصواب و تكف عن إذاية الناس و عن اذاء نفسھا نطلب من الله ان يخفف عنھا وعن غيرها ..

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  5. عسى الله تعالى أن يهديها و يردها إلى الطريق المستقيم ويعفوا عنها ارجو من الله الهداية لعباده المسلمين اجمعين..

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  6. ﷽ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ..

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  10. الأحكام القضائية النهائية يجب أن تنفذ في حق أي كان لا فرق بين غني و فقير. القانون فوق الجميع.هذه هي دولة الحق و القانون…

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  12. دنيا باطمة شاركت في عمل محضور لتشويه صور الفنانين وإسقاط سمعتهم . ولكن الله يمهل ولا يهمل..

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  15. اللهم ٱسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك و أحسن عاقبتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين…

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  18. دابا شكوناهوما هاذ النشطاء اولا غير كاتعمرو علينا المغاربة عاجبهم الحال لان القانون تطبق واللي ماعاجبو حال يشرب البحر

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  20. القانون فوق الجميع ما فيها لاناشطات ولا نشطاء وباراكا من التفاهات مواطنة بحالها بحال كا من اصدر في حقهم حكم قضائي

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