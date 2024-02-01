بعد اعتقالها.. نشطاء يتضامنون مع دنيا بطمة

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلن العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك على خلفية اعتقالها أمس الأربعاء و ايداعها لسجن لوداية بسبب تورطها في قضية حمزة مون بيبي.

وتداول النشطاء ذاتهم العديد من المنشورات والتعاليق التي تبرز تضامنهم الواسع مع الفنانة المغربية، وكذا تعاطفهم معها و مع أسرتها الصغيرة.

ولعل أبرز هذه التعاليق : “دنيا غادي تدوز العقوبة ديالها وغادي تخرج احسن من الأول، وغادي تكمل مسيرتها و غادي ينتهي كابوس حمزة مون بيبي”، و” السجن متتمناوهش لعدوكم، باراكا من الشماتة والله يفرجها عليها ويردها لوليداتها”.

وجدير بالذكر أن دنيا بطمة وصلت دنيا لسجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن، بعدما تم توقيفها عشية الأربعاء، من قبل عناصر الشرطة القضائية.

وكانت محكمة النقض في الرباط، رفضت الشهر الفائت طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة.

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