مراكش.. ايقاف شخص بسبب “فعل شنيع” قرب سيارة شرطة

2024-02-01 / 00:50
0

تفاعلت المديرية العامة الأمن الوطني، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو منشور على تطبيق « TIK TOK »، يظهر ارتكاب شخص لأفعال الإخلال العلني بالحياء بالقرب من سيارة للشرطة مستوقفة بالشارع العام بمدينة مراكش.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات من تشخيص هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الأفعال، والبالغ من العمر 38 سنة، وتوقيفه بمدينة مراكش، فضلا عن تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير هذه الواقعة في أفق توقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية ن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تجريد البرلماني رشيد الفايق من عضويته بمجلس النواب.

تجريد البرلماني رشيد الفايق من عضويته بمجلس النواب.

2024-01-31 / 23:17
Photo of السكوري: مؤسسات التكوين المهني تكتسي أهمية بالغة في ما يتصل بتشجيع الهجرة الدائرية

السكوري: مؤسسات التكوين المهني تكتسي أهمية بالغة في ما…

2024-01-31 / 23:06
Photo of ملف الزيوت المغشوشة والمعاصر الغير مراقبة تصل البرلمان

ملف الزيوت المغشوشة والمعاصر الغير مراقبة تصل البرلمان

2024-01-31 / 22:54
Photo of المغرب يشارك في الاجتماع الإقليمي للبرلمانيين والبرلمانيات

المغرب يشارك في الاجتماع الإقليمي للبرلمانيين والبرلمانيات

2024-01-31 / 22:13
Photo of توقيع بروتوكول تعاون بين المغرب والسنغال في مجال إدارة السجون

توقيع بروتوكول تعاون بين المغرب والسنغال في مجال إدارة…

2024-01-31 / 21:57
Photo of مسؤول غاني يدعو من مراكش إلى تكثيف التعاون لاحتواء الأنشطة الإرهابية

مسؤول غاني يدعو من مراكش إلى تكثيف التعاون لاحتواء…

2024-01-31 / 19:43
Photo of زلزال الحوز .. الحكومة تكشف تفاصيل دعم الأسر المتضررة

زلزال الحوز .. الحكومة تكشف تفاصيل دعم الأسر المتضررة

2024-01-31 / 19:11
Photo of أمن طنجة يخصص استقبالا رمزيا على شرف 17 طفلا وطفلة

أمن طنجة يخصص استقبالا رمزيا على شرف 17 طفلا…

2024-01-31 / 18:42
Photo of الشرطة القضائية توقف بطمة بالدار البيضاء

الشرطة القضائية توقف بطمة بالدار البيضاء

2024-01-31 / 18:24
Photo of اتجار بالرضع وتهديد وابتزاز.. تفاصيل إيقاف 30 شخصا بفاس

اتجار بالرضع وتهديد وابتزاز.. تفاصيل إيقاف 30 شخصا بفاس

2024-01-31 / 18:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق