مراكش.. ايقاف شخص بسبب “فعل شنيع” قرب سيارة شرطة

تفاعلت المديرية العامة الأمن الوطني، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو منشور على تطبيق « TIK TOK »، يظهر ارتكاب شخص لأفعال الإخلال العلني بالحياء بالقرب من سيارة للشرطة مستوقفة بالشارع العام بمدينة مراكش.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات من تشخيص هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الأفعال، والبالغ من العمر 38 سنة، وتوقيفه بمدينة مراكش، فضلا عن تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير هذه الواقعة في أفق توقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية ن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp