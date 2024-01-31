تجريد البرلماني رشيد الفايق من عضويته بمجلس النواب.

2024-01-31 / 23:17
0
هبة بريس _ ع المحياوي

قضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، بتجريد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وتنص المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.

المحكمة أشارت إلى أن مكتب مجلس النواب وجه واحد وعشرين تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وعاين مكتب المجلس حالة غيابه ابتداء من 20 ديسمبر 2022 .

جدير بالذكر أن البرلماني رشيد الفايق، قد اعتقل على خلفية اتهامه بالتورط في مخالفات تعمير بجماعة أولاد الطيب والتي ظل يتولى رئاستها لأكثر من ولايتين. وصدر حكم قضائي استئنافي قضى في حقه بثماني سنوات سجنا نافذا ، فاس تفتقد لمنتخبين في المستوى المطلوب للساكنة، مستشار برلماني واحد يشتغل في صمت و يضرب به المثل مصطفى الميسوري عن الغرفة الفلاحية، بالإضافة إلى البرلماني حكيم وحيد عن دائرة الحاجب .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of السكوري: مؤسسات التكوين المهني تكتسي أهمية بالغة في ما يتصل بتشجيع الهجرة الدائرية

السكوري: مؤسسات التكوين المهني تكتسي أهمية بالغة في ما…

2024-01-31 / 23:06
Photo of ملف الزيوت المغشوشة والمعاصر الغير مراقبة تصل البرلمان

ملف الزيوت المغشوشة والمعاصر الغير مراقبة تصل البرلمان

2024-01-31 / 22:54
Photo of المغرب يشارك في الاجتماع الإقليمي للبرلمانيين والبرلمانيات

المغرب يشارك في الاجتماع الإقليمي للبرلمانيين والبرلمانيات

2024-01-31 / 22:13
Photo of توقيع بروتوكول تعاون بين المغرب والسنغال في مجال إدارة السجون

توقيع بروتوكول تعاون بين المغرب والسنغال في مجال إدارة…

2024-01-31 / 21:57
Photo of مسؤول غاني يدعو من مراكش إلى تكثيف التعاون لاحتواء الأنشطة الإرهابية

مسؤول غاني يدعو من مراكش إلى تكثيف التعاون لاحتواء…

2024-01-31 / 19:43
Photo of زلزال الحوز .. الحكومة تكشف تفاصيل دعم الأسر المتضررة

زلزال الحوز .. الحكومة تكشف تفاصيل دعم الأسر المتضررة

2024-01-31 / 19:11
Photo of أمن طنجة يخصص استقبالا رمزيا على شرف 17 طفلا وطفلة

أمن طنجة يخصص استقبالا رمزيا على شرف 17 طفلا…

2024-01-31 / 18:42
Photo of الشرطة القضائية توقف بطمة بالدار البيضاء

الشرطة القضائية توقف بطمة بالدار البيضاء

2024-01-31 / 18:24
Photo of اتجار بالرضع وتهديد وابتزاز.. تفاصيل إيقاف 30 شخصا بفاس

اتجار بالرضع وتهديد وابتزاز.. تفاصيل إيقاف 30 شخصا بفاس

2024-01-31 / 18:01
Photo of الجديدة.. زوج يطالب زوجته ب 20 مليون تعويض بعد خيانته

الجديدة.. زوج يطالب زوجته ب 20 مليون تعويض بعد…

2024-01-31 / 17:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق