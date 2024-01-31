كأس آسيا.. المنتخب الياباني يفوز على البحرين ويتأهل إلى ربع النهائي

ودع المنتخب البحريني منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، عقب خسارته أمام منتخب اليابان 1 / 3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور الـ16 للبطولة، اليوم الأربعاء.

وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه ريتسو دوان في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الياباني من مضاعفة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني بتوقيع تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 49 ، قبل أن يسجل المنتخب البحريني هدفا قلص به الفارق في الدقيقة 64 عن طريق زيون سوزوكي، حارس مرمى المنتخب الياباني، الذي سجله بالخطأ في مرمى فريقه.

ولم تدم فرحة المنتخب البحريني بتقليص الفارق طويلا حيث تمكن المنتخب الياباني من تسجيل الهدف الثالث والذي حمل توقيع أياسي يويدا في الدقيقة 72.

وكان المنتخب الياباني تأهل لدور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب العراق.

وصعد المنتخب البحريني لهذا الدور بعد احتلاله صدارة المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط بفارق نقطة أمام منتخب كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الياباني في دور الثمانية مع الفائز من مباراة دور الـ16 المقررة في وقت لاحق اليوم بين إيران وسورية.

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