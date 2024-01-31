بعد الإقصاء.. رقم مخيف للمنتخب الوطني المغربي في كأس أفريقيا خلال آخر 20 سنة

رقم مخيف حققه المنتخب الوطني المغربي خلال آخر 20 سنة بعد خسارته أمام جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، أمس الثلاثاء، ضمن ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

وبخسارته في مباراة الأمس أمام جنوب أفريقيا، يكون المنتخب الوطني المغربي قد اكتفى بفوز واحد فقط في أدوار خروج المغلوب خلال آخر 20 سنة في مسابقة كأس أمم أفريقيا.

ومنذ وصوله إلى نهائي نسخة 2004 من كأس أمم أفريقيا بتونس، لم ينجح المنتخب المغربي في تحقيق أي فوز في مرحلة خروج المغلوب من مسابقة كأس أفريقيا إلا في النسخة السابقة لسنة 2021 حين فاز على مالاوي بهدفين لواحد في دور الثمن، قبل أن ينهزم أمام مصر في دور ربع النهائي بهدفين لواحد.

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