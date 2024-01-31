في عالم موازي.. إحتفالات في شوارع الجزائر بعد إقصاء أسود الأطلس من “الكان”!

في عالم موازي، خرجت فئة واسعة من الجزائريين إلى الشوارع للإحتفال بإقصاء المنتخب الوطني المغربي من نهائيات كأس أمم أفريقيا، مساء أمس الثلاثاء، بعد خسارته في دور الثمن أمام جنوب أفريقيا بهدفين دون رد.

ويبدو أن الجزائريين قد انساقوا وراء حماقات الكابرانات من خلال الخروج للإحتفال بإقصاء المنتخب المغربي من “الكان”، بعد أيام قليلة على خروج منتخب بلادهم من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا بعدما تذيل مجموعته برصيد نقطتين فقط، إثر تعادله مع أنغولا ووبوركينافاسو وخسارته أمام موريتانيا.

وفي الوقت الذي لم يخرج فيه الجزائريون ولو لمرة واحدة من أجل نصرة غزة، فقد خرجوا أمس الثلاثاء من أجل الاحتفال والتهليل لخروج المنتخب الوطني المغربي من كأس أمم أفريقيا.

وقد تم تداول مقاطع فيديو توثق الاحتفالات الضخمة في مدن جزائرية متعددة، منها وهران وعنابة وبجاية والجزائر العاصمة، بعد خروج أسود الأطلس من “الكان”، ما يكرس العقدة المغربية التي أصبحت تعاني منها الجارة الشرقية.

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