رسميا.. الوداد الرياضي يعلن رفع المنع من الإنتدابات لدى “فيفا”

أعلن الوداد الرياضي، اليوم الأربعاء، نجاحه في رفع المنع من الإنتدابات لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكتب النادي في صفحته الرسمية: “رسميا من الفيفا.. تم رفع المنع من الإنتدابات”.

ويأتي ذلك بعد نجاح إدارة النادي في تسوية جميع النزاعات المطروحة لدى غرف النزاعات الخاصة بـ “فيفا”، ليبصح بذلك الفريق الأحمر مؤهلا للقيام بتعاقدات جديدة في الميركاتو الشتوي.

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