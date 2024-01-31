أمرابط للمغاربة: “حتى في الهزيمة تظهرون حبكم لبلدكم ولمن يمثلونكم”

خرج الدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي بأولى كلماته بعد الإقصاء من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

وكتب أمربط في حسابه الرسمي: “منذ أول يوم لنا في هذه المغامرة، أتينا بهدف واحد وهو أن نجعلكم سعداء وفخورين، وكنا في حاجة إلى هذه الكأس، لأن هذا ما يستحقه الشعب المغربي”.

وأضاف: “لقد تركنا دمنا وعرقنا ودموعنا في الملعب، لكن لم يكتب لنا الذهاب بعيدا، وأريد أن أشكر جميع من يشتغل من أجل مصلحة الفريق، نحن عائلة واحدة كبيرة، ونتحمل المسؤولية في كل الأوقات”.

وتابع: “شكرا للجماهير على دعمها كما هو الحال دائما، أنتم بدون شك أفضل الجماهير في العالم، حتى في الهزيمة تظهرون حبكم لبلدكم ولمن يمثلونكم”.

وختم: “إن شاء الله سنعود من هذه البطولة أقوى من أي وقت مضى، المغرب 2025”.

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