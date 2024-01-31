كأس آسيا.. إيران تقصي سوريا من دور الثمن بالضربات الترجيحية

بلغ المنتخب الإيراني ربع نهائي كأس آسيا قطر 2023 بتغلّبه على نظيره السوري بركلات الترجيح (5-3) اليوم الأربعاء في ثمن نهائي البطولة القارية على استاد عبدالله بن خليفة.

وبادر المنتخب الإيراني بافتتاح النتيجة عبر مهدي طارمي من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وبذات الطريقة أدرك المنتخب السوري التعادل عبر عمر خريبين من علامة الجزاء في الدقيقة 64.

وعجز المنتخبان عن حسم نتيجة “موقعة” استاد عبدالله بن خليفة في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1) ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لإيران (5-3).

وشهدت المواجهة طرد المهاجم الإيراني مهدي طارمي بعد جمعه لبطاقتين صفراوين (90+1).

وستلاقي إيران في ربع نهائي كأس آسيا قطر 2023™ اليابان الذتي تخطّت عقبة البحرين (3-1) اليوم الأربعاء أيضاً في ثمن النهائي.

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