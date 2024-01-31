بعثة المنتخب الوطني تغادر سان بيدرو بعد الإقصاء من “الكان”

غادرت بعثة المنتخب الوطني المغربي مدينة سان بيدرو الإيفوارية، مساء اليوم الأربعاء، بعد الإقصاء من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

وتوجهت بعثة المنتخب الوطني نحو مدينة أبيدجان، على أن تستكمل بعدها رحلتها الجوية صوب العاصمة الرباط.

وينتظر أن تصل البعثة إلى مدينة الرباط في الساعات الأولى من صباح يوم غد الخميس.

ومعلوم أن المنتخب الوطني المغربي ودع “الكان” بعدما انهزم في دور الثمن أمام جنوب أفريقيا بهدفين دون رد.

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