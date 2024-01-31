” الصحة العالمية” : سكان غزة يتضورون جوعا وفي وضع يائس

هبة بريس _ وكالات

قال مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية، الأربعاء، إن سكان قطاع غزة يتضورون جوعا وفي وضع يائس.

وأشار ريان، في تصريح صحفي من جنيف، إلى أن “سكان غزة يائسون. شعب غزة يموت جوعا”.

وتابع “نتحدث عن هؤلاء الأشخاص اليائسين الذين يأخذون الطعام من الشاحنات. شعب غزة دُفع إلى الهاوية، و(أبناؤه) ليسوا طرفا في هذا الصراع”.

وشدد ريان، على ضرورة حماية المدنيين كما يجب حماية المرافق الصحية.

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