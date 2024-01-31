” الصحة العالمية” : سكان غزة يتضورون جوعا وفي وضع يائس

2024-01-31 / 20:42
5
هبة بريس _ وكالات

قال مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية، الأربعاء، إن سكان قطاع غزة يتضورون جوعا وفي وضع يائس.

وأشار ريان، في تصريح صحفي من جنيف، إلى أن “سكان غزة يائسون. شعب غزة يموت جوعا”.

وتابع “نتحدث عن هؤلاء الأشخاص اليائسين الذين يأخذون الطعام من الشاحنات. شعب غزة دُفع إلى الهاوية، و(أبناؤه) ليسوا طرفا في هذا الصراع”.

وشدد ريان، على ضرورة حماية المدنيين كما يجب حماية المرافق الصحية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بعد الإقصاء من الكان .. بعثة الأسود تغادر كوت ديفوار

بعد الإقصاء من الكان .. بعثة الأسود تغادر كوت…

2024-01-31 / 19:54
Photo of نائب في الكونغرس الأمريكي : لا يوجد أطفال أو مدنيون أبرياء في غزة

نائب في الكونغرس الأمريكي : لا يوجد أطفال أو…

2024-01-31 / 19:17
Photo of فرنسا..ارتفاع أغلبية الجرائم والجنح خلال 2023

فرنسا..ارتفاع أغلبية الجرائم والجنح خلال 2023

2024-01-31 / 18:54
Photo of الشرطة السويدية تدمر عبوة “قد تكون متفجرة”

الشرطة السويدية تدمر عبوة “قد تكون متفجرة”

2024-01-31 / 18:15
Photo of “صندوق النقد الدولي” يحذر من تأثير النزاع في الشرق الأوسط على النمو الإقليمي

“صندوق النقد الدولي” يحذر من تأثير النزاع في الشرق…

2024-01-31 / 18:06
Photo of مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.. العثور على جثا.مين 30 فلسطينيا داخل مدرسة

مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.. العثور على جثا.مين 30 فلسطينيا…

2024-01-31 / 15:52
Photo of فرنسا.. المعلمون يتوعدون بإضراب عام يشل التعليم

فرنسا.. المعلمون يتوعدون بإضراب عام يشل التعليم

2024-01-31 / 10:00
Photo of فرنسا .. المزارعون يعرقلون المحاور الاستراتيجية حول باريس

فرنسا .. المزارعون يعرقلون المحاور الاستراتيجية حول باريس

2024-01-30 / 21:53
Photo of “سرايا القدس” تعلن استمرار تصديها للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة-

“سرايا القدس” تعلن استمرار تصديها للجيش الإسرائيلي في قطاع…

2024-01-30 / 20:23
Photo of بعد 13 عاما.. السفير الإماراتي يصل سوريا

بعد 13 عاما.. السفير الإماراتي يصل سوريا

2024-01-30 / 20:12

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق