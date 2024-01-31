شجار بين قاصرين ينتهي بجريمة قتل مروعة وسط العرائش

هبة بريس - مكتب طنجة

انتهى شجار بين قاصرين، أمس الثلاثاء، بجريمة قتل مروعة وسط مدينة العرائش .

وبحسب مصادر محلية، فقد دخل الضحية وهو قاصر يبلغ من العمر 15 سنة في شجار مع الجاني البالغ من العمر 13 سنة ، قبل أن يتطور الأمر إلى جريمة حيث وجه الجاني طعنة بواسطة سكين للضحية الذي فارق الحياة لحظات بعد وصوله للمستشفى.

وقد تم توقيف الجاني البالغ من العمر 13 سنة، حيث سيتم التحقيق معه لتحديد أسباب وظروف الجريمة.

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