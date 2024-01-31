“نيمار”..امرأة هنغارية تطالبه بالاعتراف “بابنته ذات الـ10 سنوات”

2024-01-31 / 18:38
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هبة بريس _ رياضة

زادت فضيحة جنسية جديدة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي الهلال السعودي لكرة القدم، من فضائحه التي لا تنتهي.

وبحسب صحيفة Estadão فإن امرأة تدعى غابرييلا غاسبار تزعم أن ابنتها البالغة 10 سنوات هي نتاج علاقة غير شرعية ربطتها باللاعب البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن غابرييلا غاسبار، لجأت إلى المحكمة لإثبات أبوة نيمار لابنتها جازمين زوي.

وتطالب نيمار بنفقة قدرها 160 ألف ريال برازيلي شهريا (30 ألف يورو)، إلى جانب تحمله لكافة المصاريف التي تكبدتها على مدار الـ10 سنوات الماضية، سواء لإطعام ابنتها أو لإجراء الفحوصات الطبية أثناء الحمل، والتي قدرتها بـ2 مليون ريال برازيلي.

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