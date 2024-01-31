بملابس النوم ...دنيا بطمة تثير غضب متابعيها
دنيا باطمة

الشرطة القضائية توقف بطمة بالدار البيضاء

2024-01-31 / 18:24
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هبة بريس _ الرباط

علم أن عناصر من الشرطة اعتقلت اليوم الأربعاء الفنانة المغربية دنيا بطمة .

وقال مصدر جيد الاطلاع أن الشرطة القضائية بمراكش انتقلت إلى مدينة الدار البيضاء لتوقيف دنيا باطمة من أجل تنفيذ العقوبة الحبسية الصادرة في حقها.

وكانت محكمة النقض بالرباط، قررت في جلستها ليوم الخميس 28 دجنبر المنصرم، رفض طلب النقض الذي تقدم به دفاع المغنية دنيا باطما ضد الحكم الإستئنافي الصادر في حقها والقاضي بسجنها لمدة عام على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”.

وقضت محكمة الاستئناف بمراكش في، يوم 27 يناير 2021، بإدانة المغنية دنيا بطما بسنة حبسا نافذا، بعد متابعتها بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام

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