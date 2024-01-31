الشرطة السويدية تدمر عبوة “قد تكون متفجرة”

هبة بريس _ وكالات

قالت الشرطة السويدية إنه تم العثور على جسم يعتقد أنه عبوة ناسفة خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، الأربعاء، جرى تدميره من قبل خبراء المفرقعات.

وقالت الشرطة إن موظفي السفارة أبلغوا الشرطة بالعثور على هذا الجسم، مما أثار حالة تأهب كبيرة لسلطات إنفاذ القانون.

وقال متحدث باسم الشرطة لقناة (تي.في.4) إنه جرى تفجير العبوة في وقت لاحق بطريقة محكمة.

وكتب السفير الإسرائيلي لدى السويد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “لن يخيفنا الإرهاب”.

ورفضت الشرطة الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن طبيعة الجسم أو كيفية وصوله إلى منطقة السفارة، وقالت إنها بدأت تحقيقا.

بينما ذكرت صحيفة “افتونبلاديت” اليومية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن من المعتقد أن الجسم كان قنبلة يدوية ألقيت فوق سياج السفارة وسقطت بالقرب من المبنى.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا على مسافة حوالي 100 متر من السفارة.

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