أحمد شوقي يروج لجديده الفني “الزهو”

القسم الفني: هبة بريس

يستعد الفنان المغربي أحمد شوقي لطرح جديده الفني الذي يحمل عنوان “الزهو” خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

ونشر الفنان المغربي فيديو ترويجي للعمل الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، ارفقه بتعليق جاء فيه “قريبا”.

وجدير بالذكر أن “الزهو” من كلمات وألحان نبيل الحوري، وتوزيع حمزة الغازي،فيما أشرف على إخراج الفيديو كليب المخرج جواد كسار.

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