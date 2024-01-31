أزمة النفايات المنزلية بأكادير وانزكان .. المواطن في قفص الاتهام

2024-01-31 / 15:20
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تحولت عدد من الشوارع والأحياء إلى مطارح عشوائية للنفايات المنزلية بكل من اكادير وإنزكان ايت ملول ، مما يجعل المسؤوليات في سببها بين مصالح النظافة بالبلديات وجزء آخر يتحمله المواطن نفسه .

فقد تسببت قلة الحاويات إلى تراكم الأزبال خصوصا بمدينة ايت ملول على سبيل المثال شارع ياسمينة وشارع الحسن الثاني، وضعية تجعل المواطن إلى رمي الأزبال في كل ركن فارغ من الأحياء، او رميها بجنبات الشوارع، ورغم وجود اكياس مخصصة لهذا الغرض فإن سلوك المواطن لم يتغير ، ويتم ملأ اكياس او قفف ورميها في قارعة الطرق.

بمدينة اكادير ، المدينة التي يعيش أهلها التمدن، مازالت تصرفات غير مسؤولة تقع خصوصا بالأحياء الناقصة التجهيز، حي الفرح وحي الوفاء وحي السلام ، لازالت الأزبال ترمى بجنبات الشوارع ، بل ان مكتب حفظ الصحة بأكادير ، عوض تخصيص أماكن للحاويات في مكان بعيد على السكان، قام قبل سنتين بوضع عدد منها بقرب حائط المدرسة الابتدائية ” عسو اوبسلام ” بحي الفرح، في تصرف يطرح علامات الاستفهام على المسؤولين.

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