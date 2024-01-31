الطاقات المتجددة تغري إيطاليا عبر الاسثتمار في مركز ضخم للتكوين بالمغرب

2024-01-31 / 13:50
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عبرت حكومة إيطاليا عن رغبتها في توسيع الاسثتمارات الإيطالية في المغرب و بالضبط في قطاع الطاقات المتجددة.

و في هذا الصدد، قررت إيطاليا الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بالمغرب عبر إنشاء مركز ضخم للتكوين و ذاك لتطوير مهارات و كفاءات الشباب المغاربة في ذات القطاع و الاستفادة من خبراتهم مستقبلا.

هذا المشروع يأتي في إطار خطة حكومة “ماتي من أجل إفريقيا” التي تم استعراضها على هامش فعاليات القمة الإفريقية الإيطالية المنعقدة بالعاصمة روما، والتي حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

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‫6 تعليقات

  2. عبرت حكومة إيطاليا عن رغبتها في توسيع الاسثتمارات الإيطالية في المغرب و بالضبط في قطاع الطاقات المتجددة

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  3. من الجيد إنشاء مركز ضخم للتكوين و ذاك لتطوير مهارات و كفاءات الشباب المغاربة في ذات القطاع

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