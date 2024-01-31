شركة “نستلي واترز” تعترف باستخدام معالجات محظورة في إحدى منتوجاتها

هبة بريس ـ متابعة

نشرت مجموعة من الصحف الفرنسية خبرا يتعلق بإقرار شركة “نستلي واترز” بكونها استخدمت معالجا محظورا في إحدى منتجاتها.

و حسب الصحف ذاتها، فقد اعترفت شركة “نستلي واترز” أنها أبلغت السلطات الفرنسية باستخدام معالجات محظورة بالأشعة فوق البنفسجية وفلاتر بالكربون المنشط في بعض مياهها المعدنية للحفاظ على “سلامتها الغذائية”.

وأوضحت الشركة استناذا لذات المصادر بأن ما نشر في الصحف الفرنسية عن ممارسات الشركة في معالجة مياهها المعدنية، كان يهدف بالأساس “إلى ضمان سلامة الغذاء”، لكنها “دفعت الشركة إلى إغفال مسألة الامتثال للقواعد التنظيمية”.

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