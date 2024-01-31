أحلام تكشف حقيقة تعرضها للسرقة في باريس

2024-01-31 / 14:12
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القسم الفني: هبة بريس

بعد تداول أخبار تفيد تعرّضها للسرقة في باريس خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية، نفت النجمة أحلام الشامسي بشدّة ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا في هذا الخصوص.

وقالت الفنانة الإماراتية عبر تغريدة بحسابها الرسمي بموقع”إكس”: “سرقه شنطتها؟ يعني يقصدوني أنا؟ أنا أصلاً مش في باريس، أنا في سويسرا من يومين”.

وواصلت أحلام ممازحةً محبّيها: “وعموماً الشنطه أبيها حتى لو، حلوين مية ألف يورو أسوّي فيها شوبينغ في سويسرا… شكراً حبايبي أحبكم خوّفتوا أهلي عليّ مساكين طارت قلوبهم”.

وانتشر خبر سرقة حقيبة أحلام تزامنا و تواجدها في باريس، فضلا عن تعرضها سابقا لعملية السرقة من طرف مجهولين بفرنسا.

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