الملك مبرقا عاهل ماليزيا: “متمنياتنا بالتوفيق في أداء مهامكم السامية”

2024-01-31 / 13:02
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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان إبراهيم السلطان إسكندر، عاهل ماليزيا، بمناسبة اعتلائه العرش.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن تهانئه الحارة لعاهل ماليزيا، راجيا له كامل التوفيق في أداء مهامه السامية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” وإني لأغتنمها مناسبة لأعرب لجلالتكم عن مدى تقديري لعلاقات الأخوة والصداقة المتميزة التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم عزمي على العمل معكم من أجل مواصلة تعزيزها والارتقاء بتعاوننا الثنائي، في مختلف المجالات، إلى المستوى الأمثل الذي يلبي تطلعات شعبينا المشتركة”.

وجدد جلالة الملك، بالمناسبة، متمنياته بالتوفيق لصاحب الجلالة السلطان إبراهيم السلطان إسكندر لخدمة تطلعات الشعب الماليزي إلى المزيد من التقدم والازدهار .

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  2. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان إبراهيم السلطان إسكندر، عاهل ماليزيا بمناسبة اعتلائه العرش

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