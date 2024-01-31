رغم الخسارة.. نجوم مغاربة يتضامنون مع المنتخب الوطني
أعلن عدد من النجوم المغاربة عن تضامنهم مع المنتخب الوطني رغم خسارته يوم أمس مع نظيره من جنوب إفريقيا.
وفي هذا الصدد، نشرت الفنانة المغربية كليلة بونعيلات تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام جاءت كالتالي:”منتخبنا وفرحانين به مهما كانت النتيجة وفرحونا ماشي مرة ماشي جوج، هادي هي الكرة ولا عزاء للحاقدين”.
وواصلت قائلة:”وبقاو مقابلين المغرب حتى تسطاو، شكرا الركراكي، وشكرا للمنتخب الوطني على كل المجهودات لا أحد يتحمل المسؤولية هادي هي الكرة، حنا مع منتخبنا فالرابحة والخاسرة”.
وبدورها قالت لطيفة رأفت عبر ذات المنصة:”أصعب شيء فالدنيا هو الظلم ووليداتنا اليوم فالمنتخب الوطني دارو لي عليهم، ولكن ماكانش يمكن يديرو أكثر مع هاد التحيز الواضح لي عشناه فالمباراة من عند الحكام والضغوطات النفسية الرهيبة لي عشناها معاهم”.
وأضافت المتحدثة ذاتها قائلة :”سيبقى المنتخب الوطني فالقلب ودائما فالقمة ولا عزاء للحاقدين، الكبير كبيييير”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
رغم الهزيمة مبقاو تايقين غب وليد وجميع الدراري دون استثناءوالمستقبل كفيل باش يدخل الغرحة مرات عديدة.الماتش كان فيديناوالفرحة ماكملتش.
رغم الخسارة نجوم مغاربة يتضامنون مع المنتخب الوطني
أعلن عدد من النجوم المغاربة عن تضامنهم مع المنتخب الوطني رغم خسارته يوم أمس مع نظيره من جنوب إفريقيا
Ma3endo maynfe3 tadamon deyalhom ghi lkora mabghatnach wsf
سيبقى المنتخب الوطني فالقلب ودائما فالقمة
اكيد علينا ان نفتخر بمنتخبنا الكبير. اكيد لا يجب تحميل المسؤولية لابنائنا. هذه هي كرة القدم, يوم لنا ويوم علينا.
ديما مغرب.
نفتخر بمنتخبنا الكبير وشكراً لركراكى الله يحفظكم جميعا يارب